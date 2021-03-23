Белорусские гандболистки сыграют с черногорками в плей-офф чемпионата мира

23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В штаб-квартире Европейской федерации гандбола прошла жеребьевка матчей плей-офф за выход в финальную стадию чемпионата мира, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Гандболистки сборной Беларуси дважды встретятся с командой Черногории. Первую встречу белоруски проведут 16 или 17 апреля в гостях, а 20 или 21 апреля примут соперниц на своей площадке.

Составы остальных пар нокаут-раунда: Турция - Россия, Чехия - Швейцария, Словения - Исландия, Словакия - Сербия, Украина - Швеция, Австрия - Польша, Венгрия - Италия, Румыния - Северная Македония, Португалия - Германия.

Чемпионат мира пройдет с 1 по 19 декабря в Испании. Впервые в истории женских мировых первенств в нем примут участие 32 команды. От отбора освобождены действующий чемпион планеты сборная Нидерландов, организатор финального этапа сборная Испании, а также четыре лучшие команды по итогам женского чемпионата Европы-2020 - Норвегия, Франция, Хорватия и Дания.-0-