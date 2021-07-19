Белорусские гандболистки взяли бронзу молодежного ЧЕ во втором дивизионе

19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболистки молодежной сборной Беларуси (U-19) завоевали бронзовые медали первенства Европы во втором дивизионе, который проходил в Скопье, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В поединке за третье место подопечные Валерия Певницкого переиграли команду Фарерских островов с перевесом в два гола - 27:25 (13:10). Лучшим игроком в составе победительниц стала Дарья Вакулич, забросившая 7 мячей. На предварительном этапе этого турнира белорусские гандболистки заняли первое место в предварительной группе А, победив сверстниц из Польши - 27:26, Исландии - 23:22 и Финляндии - 32:17. В полуфинале белоруски допустили единственную осечку, уступив команде Нидерландов со счетом 22:25. В финальном поединке нидерландские гандболисты обыграли сборную Польши - 26:22 и завоевали право играть в следующем сезоне в элитном дивизионе молодежного континентального чемпионата. В символическую сборную турнира в столице Северной Македонии вошла одна из лидеров сборной Беларуси Анастасия Сивуха.
Золото молодежного чемпионата Европы, проходившего в словенском Целе, завоевали гандболистки Венгрии, разгромившие в решающем поединке команду России со счетом 31:22. В борьбе за бронзовые награды команда Франции одолела шведских спортсменок - 30:29. Элитный дивизион покинули гандболистки Португалии и Словении.-0-