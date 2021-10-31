Белорусские гандболисты начали подготовку к матчам с россиянами

31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты сборной Беларуси начали подготовку к двум контрольным матчам с командой России, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Под началом главного тренера белорусской дружины Юрия Шевцова в минском Доме гандбола готовятся 17 игроков:

вратари - Вячеслав Солдатенко ("Бакэу", Румыния), Игорь Черников ("Диомидис", Греция), Илья Усик ("Мешков Брест");

крайние - Никита Вайлупов, Андрей Юринок (оба - "Мешков Брест"), Эдуард Ярош ("Гомель"), Евгений Никанович (СКА, Минск);

линейные - Артем Королек ("Кельце", Польша), Вячеслав Бохан ("Мотор", Запорожье, Украина), Юрий Лукьянчук ("Кокс", Финляндия);

полусредние - Олег Астрашапкин (ЦСКА, Москва, Россия), Матвей Удовеня, Юлиан Гирик (оба - СКА, Минск), Владислав Кулеш ("Кельце", Польша), Виктор Зайцев ("Пермские Медведи", Россия);

разыгрывающие - Вадим Гайдученко ("Сен-Рафаэль", Франция), Артем Кулак ("Чеховские Медведи", Россия).

Спарринги гандбольных сборных Беларуси и России состоятся 5 и 6 ноября в Минске. Обе команды готовятся к финальному этапу чемпионата Европы, который пройдет с 13 по 30 января 2022 года на аренах Венгрии и Словакии.-0-