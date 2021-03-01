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01 марта 2021, 08:12

Белорусские гандболисты начали подготовку к отборочным матчам чемпионата Европы

Фото из социальных сетей
Фото из социальных сетей

1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты сборной Беларуси сегодня начинают готовиться к очередным отборочным матчам чемпионата Европы 2022 года, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Под руководством главного тренера белорусской дружины Юрия Шевцова сейчас в учебно-тренировочном сборе участвуют 20 гандболистов: вратари - Станислав Юрча (СКА, Минск), Матвей Кревчик ("Кронон", Гродно), Константин Ковалев ("БГУФК-СКА", Минск); полевые игроки - Владислав Кривенко, Андрей Пушкин, Николай Алехин, Дмитрий Хмельков, Матвей Удовеня, Кирилл Самойло, Артур Рудь, Игорь Белявский, Юлиан Гирик, Никита Чижик (все - СКА, Минск), Александр Лукашевич ("Кронон", Гродно), Эдуард Ярош ("Гомель"), Павел Дуда ("Машека", Могилев), Дмитрий Датчук, Даниил Белый, Никита Кинль, Станислав Шабельников (все - "БГУФК-СКА", Минск).

Команда будет тренироваться в минском Доме гандбола, 8 марта в тренировочный лагерь национальной сборной прибудут белорусские гандболисты, выступающие в зарубежных клубах, а также игроки "Мешков Брест".

Свой третий матч в 6-й квалификационной группе белорусские гандболисты проведут 10 марта на своей площадке против команды Италии, а 13 марта сыграют в гостях у сборной Латвии. На старте отборочного турнира белорусы обменялись победами с норвежцами - в Минске выиграли с результатом 33:25, а в Беккестуа уступили с результатом 19:27. Положение команд в этой группе сейчас таково: Норвегия - 4 очка (3 матча), Беларусь - 2 (2), Италия - 2 (3), Латвия - 2 (2). Финальная стадия 15-го по счету мужского чемпионата Европы пройдет в начале 2022 года на аренах Венгрии и Словакии.-0-

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