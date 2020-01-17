Белорусские гандболисты проиграли Германии на чемпионате Европы

17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты сборной Беларуси неудачно начали выступление в основном этапе чемпионата Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В стартовом поединке группы I в австрийской Вене белорусы встречались с командой Германии и уступили со счетом 23:31 (11:18). В первой половине игры белорусские гандболисты допускали очень много ошибок в атаке, после которых соперники отвечали голами в быстрых отрывах. В середине тайма немцы создали преимущество в 7 мячей и сохранили его до перерыва. Во втором тайме белорусы несколько раз сокращали разрыв до 5 мячей, но догнать немцев так и не смогли. Самым результативным в составе сборной Беларуси стал Владислав Кулеш, забросивший 6 мячей.

Свой следуюший матч подопечные Юрия Шевцова проведут 18 января против сборной Чехии, которая накануне проиграла действующим чемпионам континента испанцам со счетос 25:31. Гандболисты Хорватии переиграли команду Австрии с результатом 27:23. Турнирное положение: Испания - 4 очка, Хорватия - 4, Австрия - 2, Германия - 2, Беларусь - 0, Чехия - 0.

Поединки в группе II начнутся сегодня вечером в шведском Мальме: Словения - Исландия, Швеция - Португалия, Норвегия - Венгрия. Положение команд: Норвегия - 2 очка, Словения - 2, Венгрия - 2, Швеция - 0, Португалия - 0, Исландия - 0.

После завершения основного этапа в полуфинал выйдут по две лучшие команды из двух групп.-0-