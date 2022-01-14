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14 января 2022, 21:46

Белорусские гандболисты проиграли команде Германии в первом матче ЧЕ

Фото Getty Images
Фото Getty Images

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты сборной Беларуси потерпели поражение в стартовом поединке чемпионата Европы, который проходит на аренах Венгрии и Словакии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В своем первом матче предварительной группы D подопечные Юрия Шевцова в Братиславе встречались с командой Германии и уступили со счетом 29:33. Начало игры осталось за белорусами, которые к исходу десятой минуты вели с перевесом в пять мячей - 7:2. После этого исландский тренер немецкой команды Альфред Гислансон взял тайм-аут, и через десять минут его подопечные сумели выйти вперед - 11:10. Однако к перерыву белорусы снова лидировали - 18:17. Во второй половине встречи белорусские гандболисты допустили массу ошибок и в итоге уступили с разницей в четыре мяча. Самыми результативными в составе проигравших стали Никита Вайлупов и Владислав Кулеш, забросившие по 7 мячей.

Во втором поединке этого квартета гандболисты Австрии встретятся с поляками. В воскресенье, 16 января, белорусы сыграют с гандболистами Польши, а 18 января завершат первую стадию турнира матчем со сборной Австрии.

Также сегодня в Будапеште встретятся сборные Исландии и Португалии, выступающие в группе В. Вчера в этом квартете команда Нидерландов победила венгров со счетом 31:28.

Результаты встреч первого тура в остальных группах:

А - Словения - Северная Македония - 27:25, Дания - Черногория - 30:21;

С - Сербия - Украина - 31:23, Франция - Хорватия - 27:22;

Е - Испания - Чехия - 28:26, Швеция - Босния и Герцеговина - 30:18;

F - Россия - Литва - 29:27, Норвегия - Словакия - 35:25.

В основной этап ЧЕ выйдут по две лучшие команды из шести предварительных групп. Затем 12 сборных будут разделены на две шестерки, из которых в полуфинал попадут по две лучшие дружины.

На прошлом чемпионате Европы, проходившем в 2020 году на площадках Австрии, Норвегии и Швеции, свое второе подряд золото завоевали гандболисты Испании, победившие в финале хорватов со счетом 22:20. Обладателями бронзы стали норвежцы, разгромившие в матче за 3-е место словенцев - 28:20. Два года назад сборная Беларуси вышла в основной этап, но пробиться в полуфинал не смогла, заняв 10-е итоговое место. Всего белорусские гандболисты 6 раз играли в финальных турнирах континентального первенства, их лучшим результатом является 8-е место в 1994 году на ЧЕ в Португалии с участием 12 команд. Сборная Швеции 4 раза становилась чемпионом Европы, у французов на один титул меньше, по два раза лучшими в Старом Свете были команды Дании, Германии и Испании, однажды золото завоевали россияне.-0-

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