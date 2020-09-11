Белорусские гандболисты сыграют с россиянами на старте ЧМ

11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международная федерация гандбола обнародовала расписание группового этапа 27-го чемпионата мира среди мужских команд, который пройдет в Египте в январе 2021 года. Впервые в турнире выступят 32 сборные, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сборная Беларуси свой стартовый поединок в предварительной группе Н проведет 14 января против команды России. 16 января подопечные Юрия Шевцова встретятся с гандболистами Республики Корея, а 18 января завершат первый этап встречей с командой Словении.

Составы остальных предварительных квартетов:

А - Венгрия, Германия, Уругвай, Кабо-Верде;

В - Польша, Испания, Бразилия, Тунис;

С - Япония, Хорватия, Ангола, Катар;

D - Дания, Аргентина, Бахрейн, Конго;

Е - Австрия, Франция, Норвегия, представитель Северной Америки;

F - Португалия, Исландия, Алжир, Марокко;

G - Швеция, Чехия, Египет, представитель Южной и Центральной Америки.

В следующий раунд мирового первенства выйдут по три лучшие команды из каждой группы. Они будут распределены на четыре группы, после чего в плей-офф попадут по четыре лучшие сборные. Четвертьфиналы мирового первенства пройдут 27 января, полуфиналы намечены на 29 января, решающий поединок и матч за бронзовые медали состоятся 31 января в Каире.

На прошлом планетарном первенстве, которое проходило в 2019 году на аренах Германии и Дании, чемпионский титул завоевали гандболисты сборной Дании, разгромившие в финале норвежцев - 31:22. Обладателем бронзы стала команда Франции, одолевшая в поединке за третье место немецкую сборную - 26:25. Белорусские гандболисты в пятый раз примут участие в финальной стадии чемпионата планеты. Лучшим результатом сборной Беларуси является 9-е место на ЧМ-1995 в Исландии.-0-