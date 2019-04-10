Белорусские гандболисты сыграют в гостях у чехов в квалификации чемпионата Европы

10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты мужской сборной Беларуси проведут в Пльзени отборочный матч чемпионата Европы с командой Чехии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

К сегодняшнему поединку белорусы с 4 апреля готовились в Минске, а 9 апреля прибыли в Пльзень. В выездной список главный тренер белорусской дружины Юрий Шевцов включил 16 гандболистов:

вратари - Вячеслав Солдатенко ("Констанца", Румыния), Алексей Кишов (СКА, Минск);

полевые игроки - Андрей Юринок, Максим Баранов, Сергей Шилович (все - БГК имени Мешкова), Иван Бровко, Никита Вайлупов, Вячеслав Бохан, Дмитрий Никуленков (все - СКА, Минск), Артем Королек, Владислав Кулеш (оба - "Виве", Кельце, Польша), Юрий Лукьянчук ("Риихимяки", Финляндия), Вадим Гайдученко ("Сен-Рафаэль", Франция), Олег Астрашапкин ("Чурго", Венгрия), Борис Пуховский ("Мотор", Запорожье, Украина), Александр Подшивалов ("Минден", Германия).

Ответный поединок сборных Беларуси и Чехии состоится 14 апреля в минском дворце спорта "Уручье".

На старте отборочного турнира ЧЕ-2020 белорусские гандболисты уступили в Минске команде Боснии и Герцеговины - 29:30, а затем в Вантаа обыграли финскую сборную со счетом 27:20. Чехи имеют в своем активе две виктории: дома над финнами - 31:27 - и в гостях над Боснией и Герцеговиной - 25:20. Турнирное положение в 5-й отборочной группе после двух игровых дней: Чехия - 4 очка, Беларусь - 2, Босния и Герцеговина - 2, Финляндия - 0.

В финальную стадию континентального первенства выйдут по две лучшие дружины из восьми квалификационных квартетов, а также четыре лучшие команды из занявших третьи места. Решающий этап мужского гандбольного Евро-2020 примут арены Австрии, Норвегии и Швеции, команды которых, как и действующий чемпион Старого Света Испания, освобождены от отборочных игр. Впервые в финале сыграют 24 сборные, а не 16, как было раньше.-0-