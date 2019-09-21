Белорусские гимнастки завоевали олимпийские лицензии в групповых упражнениях

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские гимнастки остались без наград чемпионата мира в Баку, но завоевали олимпийские лицензии по итогам многоборья в групповых упражнениях, сообщает корреспондент БЕЛТА

Пропуск на Олимпиаду в Токио был гарантирован лучшим пяти командам по итогам многоборья в групповых упражнениях. При этом не учитывались результаты российской, болгарской и итальянской сборных, у которых лицензии на Игры-2020 уже были.

В первом виде, с обручами и булавами Арина Цицилина, Анастасия Рыбакова, Карина Ермоленко, Анна Швайба, Анна Гайдукевич и Арина Сущинская получили оценку 28 баллов. Упраженение с мячами получилось у белорусок лучше – 28,400. Это четвертый результат.

Первенствовали в этом виде программы россиянки – 58,700 баллов. Второе место заняли спортсменки из Японии (58,200), третьими стали представительницы Болгарии (58,000).

Чемпионат мира завершится 22 сентября, розыгрышем медалей в отдельных видах групповых упражнений.-0-