Белорусские гонщики стали первыми на третьем этапе ралли-рейда в Марокко

16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские гонщики финишировали первыми на третьем этапе ралли-рейда Morocco Desert Challenge, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ОАО "МАЗ".

В третий день гонщики проехали 372 км по пересеченной местности. Путь пролегал через русла рек и высохшие соляные озера. Белорусский экипаж Алексея Вишневского показал лучшее время - 4 часа 51 мин. Его партнер по команде Сергей Вязович приехал пятым, проиграв около 4 мин.

В общем зачете пока первенствует экипаж Роланда Фоермана (Нидерланды) на грузовике MAN. Второе место занимает его партнер по команде Петер Верслейс. На третьей позиции расположился Сергей Вязович, отставая от лидера гонки более чем на 16 мин. Строчкой ниже разместился Алексей Вишневский, которого отделяют от первого места 27 мин.

"В этот раз было много бездорожья. Ехали уверенно, но осторожно: боялись пробить колеса и потерять на этом время. Ближе к концу этапа даже снизили темп, поскольку начались камни и скалы. И так получилось, что мы приехали первыми. Трасса гонки неплохая, быстрая, разве что из-за твердого грунта, когда попадаешь на него колесом, приходится несладко", - сказал Алексей Вишневский.

Четвертый спецучасток будет одним из самых протяженных - 425 км. В то же время организаторы обещают много скоростных отрезков, на которых предстоит проявить пилотские навыки.

Ралли-рейд Morocco Desert Challenge проходит в Марокко 12-20 апреля. Маршрут гонки составляет 2741 км и разделен на 8 этапов.-0-