Белорусские грации выиграли бронзу ЧМ в групповых упражнениях

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруски выиграли бронзу чемпионата мира по художественной гимнастике в групповых упражнениях по программе многоборья, сообщает корреспондент БЕЛТА.

За национальную команду выступили Анна Гайдукевич, Анастасия Молоканова, Анастасия Рыбакова, Арина Цицилина и Карина Ермоленко.

За упражнение с пятью мячами белоруски получили 44,900 балла. За упражнение с тремя обручами и двумя парами булав - 40,500. Общий результат составил 85,400 балла.

Серебро завоевала сборная Италии (86,000). Чемпионками мира в данном виде программы стали россиянки. Их общий результат составил 88,350 балла.

Чемпионат мира по художественной гимнастике проходит в японском Китакюсю с 27 по 31 октября.-0-