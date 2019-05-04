Белорусские грации завоевали 4 медали в отдельных упражнениях на турнире в Минске

4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские спортсменки завоевали четыре награды в отдельных упражнениях на тестовых состязаниях к II Европейским играм по художественной гимнастике, которые проходят в "Минск-Арене", передает корреспондент БЕЛТА.

Белоруска Алина Горносько поднялась на высшую ступень пьедестала почета в упражнениях с булавами. Также на ее счету серебряная награда в выступлении с обручем. Ее партнерша по команде Юлия Евчик завоевала серебряные медали в упражнениях с лентой и мячом.

Главный тренер национальной команды Беларуси по художественной гимнастике Ирина Лепарская отметила, что тестовые соревнования проходят на высоком уровне, белорусские грации ставят самые высокие и амбициозные цели. "Тяжело выступать в родных стенах. Надеюсь, на II Европейских играх девчонки отбросят весь мандраж и покажут свой максимум", - сказала она.

В тестовых состязаниях принимают участие спортсменки из Беларуси, России, Австрии, Эстонии, Молдовы, Румынии. Продолжатся соревнования сегодня выступлениями граций в групповых упражнениях.

Художественная гимнастика входит в программу II Европейских игр. В Минске 22 и 23 июня будет разыграно восемь комплектов медалей.-0-