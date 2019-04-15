Белорусские грации завоевали золото в групповых упражнениях на этапе КМ в Софии

15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская команда в групповых упражнениях по художественной гимнастке завоевала золотую награду на этапе Кубка мира в Софии (Болгария), сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Белорусской ассоциации гимнастики.

Выступление с пятью мячами Анны Гайдукевич, Анастасии Рыбаковой, Анны Швайбы, Арины Сущинской и Карины Ермоленко арбитры оценили в 23,600 балла. Второе место заняли гимнастки из Японии (23,250 балла), замкнули тройку призеров россиянки (23,150).

Фото Белорусской ассоциации гимнастики

В финале в упражнении с обручами и булавами белоруски заняли шестое место (20,600). Победили гимнастки из Украины (24,100).

В индивидуальных соревнованиях в шаге от пьедестала (четвертое место) в упражнении с булавами остановилась белоруска Алина Горносько - 18,300 балла. Победила израильтянка Линой Ашрам (20,900), серебро у Катрин Тасевой из Болгарии 20,650, бронзовым призером стала россиянка Александра Солдатова - 20,050.

В композиции с мячом Алина Горносько заняла пятое место. Первое место у Екатерины Селезневой из России - 20,700. На пятой позиции в упражнении с лентой завершила соревнования белоруска Анастасия Салос - 17,750. Победила россиянка Александра Солдатова с результатом 19,700 балла.

Художественная гимнастика входит в программу II Европейских игр. В Минске 22 и 23 июня будет разыграно восемь комплектов медалей.-0-