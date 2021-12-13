Белорусские хоккеисты обыграли датчан на старте молодежного ЧМ в дивизионе IA

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские хоккеисты крупно обыграли датчан на старте молодежного ЧМ в дивизионе IA. Матч завершился со счетом 9:1 (2:0, 4:1, 3:0), в пользу подопечных Сергея Стася, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Тревожный звонок прозвенел для соперников белорусов уже на третьей минуте. Однако гол Виталия Пинчука в большинстве засчитан не был. Виной тому сдвинутые ворота. Это досадное обстоятельство не выбило из колеи белорусскую "молодежку", продолжившую искать счастья у чужих ворот. Взятия ворот при такой игре были лишь делом времени. Но из-за удалений в составе команды Сергея Стася это случилось ближе к концу стартовой трети поединка.

На 15-й минуте отличился Виталий Пинчук, а еще менее чем через минуту свой вклад в командный успех внес Валентин Демченко.

Начало второго периода выдалось для белорусов, которые продолжили удаляться, достаточно сложным. Скандинавы большими силами пошли вперед, порой в ущерб обороне. Одну из таких оплошностей использовал Илья Спат, отличившись с передачи Сергея Карповича. Датчане не сложили оружие и ответили голевой атакой Каспера Ларсена на 26-й минуте игры.

Этот гол еще больше раззадорил белорусов, которые фактически сняли вопрос о победителе матча, доведя счет до крупного силами Егора Сидорова, Сергея Кузнецова и Егора Клавдиева. Отметим, что два из этих трех взятий ворот были в большинстве.

В заключительном периоде деморализованные датчане практически не помышляли об атаках, лишь дважды побеспокоив Алексея Колосова. Белорусы же продолжили забрасывать. Свой бомбардирский счет пополнили Олег Пожиган, Даниил Карпович и Егор Чезганов.

По итогам встречи лучшим в составе команды Сергея Стася был признан Даниил Карпович. У датчан признания удостоился капитан команды Фредерик Браенгорд.

Помимо встречи датчан и белорусов на молодежном чемпионате мира в дивизионе IA в стартовый день состоялись еще два матча. Сборная Венгрии уступила Казахстану - 1:3, а Норвегия не нашла аргументов в споре с Латвией - 2:4.

По итогам старта в Дании путевку в топ-дивизион получит только победитель. Последняя команда турнира отправится в группу IB.-0-