Белорусские хоккеисты проиграли полякам на старте олимпийской квалификации

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26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты сборной Беларуси с поражения стартовали в квалификационном турнире Олимпийских игр - 2022, сообщает корреспондент БЕЛТА.В первом поединке группы D в словацкой Братиславе белорусы уступили команде Польши со счетом 0:1 (0:0, 0:0, 0:1). В первом периоде подопечные Крэйга Вудкрофта имели небольшое преимущество, один раз играли в большинстве, но не смогли поразить ворота соперников. По такому же сценарию шла игра и во второй двадцатиминутке, а за пять минут до финальной сирены Филип Коморски забросил победную шайбу Дэнни Тэйлора. Завтра сборная Беларуси встретится с командой Австрии (начало в 16.15), а 29 августа завершит турнир матчем со сборной Словакии (начало в 20.15).В квалификационной группе Е в Риге сыграют хоккеисты Латвии, Венгрии, Франции и Италии, а в квартете F выступят сборные Норвегии, Дании, Словении и Республики Корея.В хоккейном турнире зимней Олимпиады-2022 в Пекине сыграют 12 сборных: восемь лучших команд по рейтингу IIHF, команда Китая как представитель страны - организатора Олимпиады, и три дружины, победившие в группах олимпийской квалификации.-0-