Белорусские хоккеисты проиграли словакам на старте чемпионата мира

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты сборной Беларуси неудачно стартовали на чемпионате мира в Риге, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в своем первом поединке предварительной группы А белорусы уступили команде Словакии со счетом 2:5 (0:3, 0:0, 2:2). Начало игры белорусская дружина крайне провела неудачно, а словаки действовали агрессивнее и уже на исходе 4-й минуте их форвард Кристиан Поспишил броском от синей линии поразил ворота Константина Шостака. Через 5 минут нападающий белорусской сборной Михаил Стефанович заработал 4 минуты штрафа и тут же Петер Цегларик забросил вторую шайбу. На исходе штрафного времени Кристиан Поспишил в третий раз поразил ворота белорусов, после чего место в их воротах занял Дэнни Тэйлор. В начале второго периода белорусские хоккеисты сумели выстоять, играя втроем против пятерки соперников. После этого игра выровнялась и белорусы имели несколько хороших моментов для взятия ворот. Однажды шайба после броска капитана команды Егора Шаранговича попала в цель, но после видеопросмотра арбитры не засчитали гол. В начале заключительной трети матча белорусские хоккеисты много атаковали, но через 5 минут прозевали быстрый контрвыпад словаков и Марек Гривик забросил четвертую шайбу. За 8 минут до финальной сирены словацкие хоккеисты остались втроем и Михаил Стефанович реализовал численный перевес, а потом Егор Шарангович сократил разрыв до двух шайб. За три минуты до конца третьего периода словацкая команда вновь осталась в меньшинстве и тут же белорусы получили право на штрафной бросок, но Егор Шарангович не смог переиграть Бранислава Конрада. Сразу после этого белорусы заменили вратаря шестым полевым игроком, но получили гол в пустые ворота от Петера Цегларика. Свою следующую встречу подопечные Михаила Захарова проведут 23 мая против сборной Швеции. Также сегодня в этой группе российские хоккеисты в упорнейшей борьбе вырвали победу у команды Чехии - 4:3. Победную шайбу за 19 секунд до окончания третьего периода забросил Михаил Григоренко.

В первом матче предварительной группы В хоккеисты Германии разгромили итальянцев со счетом 9:4. Во втором поединке хозяева 84-го мирового первенства хоккеисты сборной Латвии сенсационно обыграли команду Канады - 2:0.

Завтра на планетарном форуме в латвийской столице состоятся 6 матчей:

группа А

Дания - Швеция, Великобритания - Россия, Чехия - Швейцария;

группа В

Норвегия - Германия, Финляндия - США, Латвия - Казахстан.

После завершения первого этапа в четвертьфинал выйдут по 4 лучшие команды из каждой группы. В связи с отменой мировых чемпионатов в низших группах никто не покинет элитный дивизион.-0-