Белорусские хоккеисты сыграют с венграми на ЧМ в Казахстане

30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В казахстанском Нур-Султане сегодня состоятся очередные матчи хоккейного чемпионата мира в группе А дивизиона I, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сборная Беларуси свой второй поединок проведет против команды Венгрии. Встреча начнется в 16.30 и будет показана в прямом эфире телеканала
В другом сегодняшнем матче корейцы сыграют со словенцами, которые 29 апреля проиграли хоккеистам Казахстана (2:3) во главе с белорусским тренером Андреем Скабелкой.
По итогам соревнований в казахстанской столице путевки в элитный дивизион получат две лучшие команды.-0-
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