Белорусские хоккеисты сыграют с венграми на ЧМ в Казахстане

30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В казахстанском Нур-Султане сегодня состоятся очередные матчи хоккейного чемпионата мира в группе А дивизиона I, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сборная Беларуси свой второй поединок проведет против команды Венгрии. Встреча начнется в 16.30 и будет показана в прямом эфире телеканала "Беларусь 5" . Накануне подопечные Андрея Сидоренко одержали волевую победу над командой Литвы со счетом 4:3. В начале первого периода белорусы уступали 0:2, но затем переломили ход встречи и выиграли с минимальным перевесом. Хоккеисты Венгрии встречались с командой Республики Корея и неожиданно потерпели крупное поражение - 1:5.

В другом сегодняшнем матче корейцы сыграют со словенцами, которые 29 апреля проиграли хоккеистам Казахстана (2:3) во главе с белорусским тренером Андреем Скабелкой.

По итогам соревнований в казахстанской столице путевки в элитный дивизион получат две лучшие команды.-0-