Белорусские хоккеисты уступили датчанам в матче первого раунда ЧМ-2021

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА /. Белорусские хоккеисты уступили датчанам в матче первого раунда чемпионата мира со счетом 2:5 (1:1, 1:0, 0:4), сообщает корреспондент БЕЛТА.

С первых минут матча датчане попытались действовать с позиции силы, однако достаточно быстро белорусы смогли перехватить инициативу. Уже на третьей минуте Артем Демков откликнулся на передачу Владислава Кодолы и переиграл голкипера соперников. Скандинавы, пропустив гол, пошли в атаку большими силами и на шестой минуте Николай Майер сравнял счет. Датский нападающий реализовал большинство после удаления Ника Бэйлена.

Белорусы попытались отодвинуть игру от своих ворот. Опасно бросали по воротам соперников Егор Шарангович и Франсис Паре. Соперники ответили опасным моментом в исполнении Никласа Йенсена. На 12-й минуте Сергей Дрозд грубо сыграл против соперника и получил 5+20, отправившись в раздевалку. Белорусская команда смогла выстоять, отразив атаки оппонентов.

Второй период начался с отличной игры белорусского голкипера Алексея Колосова, который совершил зрелищный сэйв. После стартовых попыток отличиться, хоккеисты обеих дружин стали играть преимущественно в центре площадки, навязывая соперникам борьбу за шайбу практически на каждом участке льда. При этом бросков по воротам было не слишком много.

На 31-й минуте Йеспер Йенсен получил две минуты штрафа, и большинство молниеносно использовал Михаил Стефанович. Игроку минской «Юности» помогли Степан Фальковский и Алексей Протас. Пропустив, датчане бросились отыгрываться, но счет до перерыва не изменился.

В третьем периоде количество датских атак к сожалению для болельщиков белорусской дружины переросло в качество. На то чтобы фактически решить судьбу поединка в свою пользу у датчан ушло менее половины периода.

Сначала на 45-й минуте отличился Маттиас Асперуп. Затем Матиас Фром воспользовался ошибкой белорусских хоккеистов и вывел скандинавов вперед. Маркус Лауридсен и Александр Тру на 53-й минуте игры упрочили преимущество подопечных Хайнца Элерса, которые отпраздновали победу.

После этого поединка белорусская сборная откатилась на восьмое место в турнирной таблице группы А с четырьмя очками после пяти матчей. Лидируют швейцарцы, у которых девять пунктов после четырех встреч.-0-