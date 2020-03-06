ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Суббота, 7 марта 2020
Минск Сплошная облачность +3°C
Версия для слабовидящих
Новости
00:32 Землетрясение зафиксировано в Канаде В мире
06.03.20
06.03.20 23:59 В столице автомобиль совершил наезд на нетрезвого пешехода Происшествия
06.03.20 23:36 Белорусский фигурист Александр Лебедев занял 23-е место на ЧМ среди юниоров в Эстонии Спорт
06.03.20 23:20 Белорусские хоккеисты узнали расписание квалификационного турнира к Олимпиаде-2022 Спорт
06.03.20 23:13 Вместо воды в Италии из кранов потекло вино В мире
06.03.20 22:43 Белорусы сравняли счет в матче Кубка Дэвиса с командой Германии - 1:1 Спорт
06.03.20 22:29 Жертвами столкновения автобуса и грузовика в Замбии стали 12 человек В мире
06.03.20 21:55 Музыка компьютерных игр в исполнении симфонического оркестра и хора прозвучит 22 апреля в Минске Афиша
06.03.20 21:45 Белорусская фигуристка Милана Ромашова успешно прошла квалификацию на ЧМ среди юниоров в Эстонии Спорт
06.03.20 21:34 Белтелерадиокомпания готовит тематический эфир к Международному женскому дню Общество
06.03.20 21:03 Норвежец Йоханнес Бё выиграл спринт на этапе КМ по биатлону в чешском Нове-Место Спорт
06.03.20 20:30 Новый сезон бесплатных публичных лекций о музыке открывается 7 марта в НББ Культура
06.03.20 20:07 В Минске авто врезалось в опору освещения - ГАИ ищет очевидцев Происшествия
06.03.20 19:35 Илья Ивашко проиграл Яну-Леннарду Штруффу в матче квалификации Кубка Дэвиса Спорт
06.03.20 19:13 Гороскоп на неделю с 9 по 15 марта Калейдоскоп
06.03.20 19:09 Число жертв нападения в Кабуле возросло до 29 В мире
06.03.20 18:52 Начался прием заявок на Национальный конкурс печатных СМИ "Золотая Литера" Общество
06.03.20 18:37 На турнире серии "Большого шлема" в Екатеринбурге выступят 10 белорусских дзюдоистов Спорт
06.03.20 18:32 В Гомеле разработают комплекс мер по восстановлению систем пожарной автоматики в высотках Регионы
06.03.20 18:18 Компания "Витебские подъемники" разработала импортозамещающий аналог полунавесного плуга Регионы
06.03.20 18:11 Концерт с участием оперных звезд Беларуси состоится 8 марта в Минске Культура
06.03.20 17:41 Профессионализм и ответственность позволяют женщинам достигать высот в разных сферах - Соловей Регионы
06.03.20 17:40 Семь "Женщин года" наградили в Гомельской области Регионы
06.03.20 17:36 Учебный процесс в БНТУ с 10 марта вернется в штатный режим Общество
06.03.20 17:09 МИД предупредил белорусских туристов об ограничениях в некоторых странах из-за коронавируса Общество
06.03.20 16:48 В Гродно после столкновения на перекрестке перевернулась легковушка Происшествия
06.03.20 16:48 После утечки химикатов на заводе в Пакистане госпитализированы 90 человек В мире
06.03.20 16:36 Житель Брестского района лишился двух незаконно ввезенных из-за границы легковушек Происшествия
06.03.20 16:28 Концерт к 80-летию австрийского композитора Эрика Фрайтага состоится 15 марта в Минске Культура
06.03.20 16:04 Премьер-министры Беларуси и России обсудили график предстоящих контактов Политика
Все новости
Все новости
Спорт
06 марта 2020, 23:20

Белорусские хоккеисты узнали расписание квалификационного турнира к Олимпиаде-2022

Фото из архива
Фото из архива

6 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стало известно расписание турнира олимпийской квалификации к Играм-2022 в Пекине, в котором примут участие хоккеисты сборной Беларуси, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ФХРБ.

Сборная Беларуси попав в квалификационную группу D вместе с командами Польши, Словакии и Австрии разыграет с этими дружинами единственную путевку на Игры. Турнир состоится 27-30 августа 2020 года в Братиславе. Еще две путевки разыграют на отборочных стартах в Латвии и Норвегии, которые пройдут в эти же сроки без участия белорусских хоккеистов.

Сборная Беларуси начнет квалификацию 27 августа поединком с поляками (17.15). На следующий день ее ждет матч против австрийцев (17.15), а в заключительный день турнира 30 августа состоится принципиальное противоборство между дружинами Беларуси и Словакии (21.15 по белорусскому времени).

24-е по счету зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года. В соревнованиях по хоккею с шайбой среди мужчин примут 12 мужских команд. Из них восемь уже квалифицировались по рейтингу ИИХФ-2019, который был составлен по итогам чемпионата мира-2019. Таким образом, гарантировали себе возможность выступить на Играх в Китае команды Канады, России, Швеции, Финляндии, Чехии, США, Германии, Швейцарии и Китая, на правах страны-хозяйки главных стартов четырехлетия. Остальные три сборные определятся по итогам квалификационных турниров в Словакии, Латвии и Норвегии.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
турнир хоккей
Новости рубрики Спорт
Александр Лебедев. Фото из архива Белорусский фигурист Александр Лебедев занял 23-е место на ЧМ среди юниоров в Эстонии
Егор Герасимов. Фото tennis.by Белорусы сравняли счет в матче Кубка Дэвиса с командой Германии - 1:1
Милана Ромашова. Фото из архива Белорусская фигуристка Милана Ромашова успешно прошла квалификацию на ЧМ среди юниоров в Эстонии
Йоханнес Бё. Фото из архива Норвежец Йоханнес Бё выиграл спринт на этапе КМ по биатлону в чешском Нове-Место
Илья Ивашко. Фото Белорусской теннисной федерации Илья Ивашко проиграл Яну-Леннарду Штруффу в матче квалификации Кубка Дэвиса
Марина Слуцкая. Фото из архива На турнире серии "Большого шлема" в Екатеринбурге выступят 10 белорусских дзюдоистов
Главное
Орденом Матери награждена инженер ОАО "Борисовский ДОК" Галина Гуменюк "Спасибо за все, что делаете для страны и народа" - Лукашенко вручил госнаграды и генеральские погоны
Азербайджанская Socar поставит в марте в Беларусь около 250 тыс. т нефти
Кочанова: поколение победителей заложило фундамент независимой Беларуси
Минздрав и Мининформ: отдельные СМИ нарушают врачебную тайну в материалах о коронавирусе
Топ-новости
"Жена узнала пару дней назад" - спасатель о мужественном поступке, который Лукашенко привел в пример
Мясникович Мишустину: в ЕАЭС есть недосказанность и разрыв между политическими решениями и практикой
Матвиенко: на священной земле Брестской крепости невозможно сдержать эмоции
Учебный процесс в БНТУ с 10 марта вернется в штатный режим
Мини-сад, композиции в коробках, сухоцветы: какие альтернативы тюльпанам можно найти в Минске
В Совете Республики продолжаются личные приемы граждан
Книга о Героях Советского Союза вышла в издательстве "Белорусская Энциклопедия"
Гороскоп на неделю с 9 по 15 марта
Движение по мосту на ул. Железнодорожной в Минске откроют 8 марта
Дело о взрывах салютных установок направлено в суд
В Минске 8 марта перекроют проспект Независимости
МИД предупредил белорусских туристов об ограничениях в некоторых странах из-за коронавируса
ФОТОФАКТ: Гродненские спасатели поздравили женщин с 8 марта
Трудолюбивая и уверенная в себе: Белстат опубликовал портрет белорусской женщины
ФОТОФАКТ: В парке им. М.Горького озеленители опробовали новую технику для посадки деревьев
Афиша выходного дня: весенний праздник в Ботаническом саду, забег Beauty Run и танцующий оркестр в Витебске
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
погода погода
курсы курсы
тв программа тв программа
Темы Все темы
Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Спецрепортаж БЕЛТА Парламент 7.0: Новый импульс Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк" Социальное государство в работе Строительство АЭС в Беларуси
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.