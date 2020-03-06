Белорусские хоккеисты узнали расписание квалификационного турнира к Олимпиаде-2022

6 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стало известно расписание турнира олимпийской квалификации к Играм-2022 в Пекине, в котором примут участие хоккеисты сборной Беларуси, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ФХРБ.

Сборная Беларуси попав в квалификационную группу D вместе с командами Польши, Словакии и Австрии разыграет с этими дружинами единственную путевку на Игры. Турнир состоится 27-30 августа 2020 года в Братиславе. Еще две путевки разыграют на отборочных стартах в Латвии и Норвегии, которые пройдут в эти же сроки без участия белорусских хоккеистов.

Сборная Беларуси начнет квалификацию 27 августа поединком с поляками (17.15). На следующий день ее ждет матч против австрийцев (17.15), а в заключительный день турнира 30 августа состоится принципиальное противоборство между дружинами Беларуси и Словакии (21.15 по белорусскому времени).

24-е по счету зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года. В соревнованиях по хоккею с шайбой среди мужчин примут 12 мужских команд. Из них восемь уже квалифицировались по рейтингу ИИХФ-2019, который был составлен по итогам чемпионата мира-2019. Таким образом, гарантировали себе возможность выступить на Играх в Китае команды Канады, России, Швеции, Финляндии, Чехии, США, Германии, Швейцарии и Китая, на правах страны-хозяйки главных стартов четырехлетия. Остальные три сборные определятся по итогам квалификационных турниров в Словакии, Латвии и Норвегии.-0-