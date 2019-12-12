Белорусские хоккеисты в овертайме победили сборную Республики Корея и вышли в финал Турнира шести наций

12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси в матче Турнира шести наций в Будапеште одержала победу в овертайме над командой Республики Корея со счетом 6:5 (1:1, 1:1, 3:3, 1:0) , сообщает корреспондент БЕЛТА.

Начало матча складывалось для подопечных Михаила Захарова достаточно оптимистично. Уже на шестой минуте шайбу в ворота азиатской дружины забросил Александр Когалев. Взятие ворот стало для корейцев сигналом к активизации атак на ворота Игоря Брикуна. Несколько раз страж ворот выручил сборную Беларуси, но на 19-й минуте стартовой части матча после броска Ким Ки Суна был бессилен.

После отдыха команды продолжили играть в атакующий хоккей с обоюдными шансами на успех. В одной из атак на 27-й минуте Ли Йонг Мин вывел корейцев вперед. Ближе к концу второго периода белорусы заиграли гораздо лучше, однако больше одной результативной атаки провести не смогли. Счет в матче сравнял Джефф Платт. Когда белорусы играли в меньшинстве, североамериканский легионер использовал ошибку соперников в средней зоне и с острого угла отправил шайбу под перекладину.

В третьем периоде Син Сан Хун вывел свою команду вперед, на что вновь ответил Джефф Платт. Казалось бы, Ли Йон Мин и Сон Хьон Чол окончательно решили вопрос в пользу южнокорейской дружины, но Евгений Ковыршин и Михаил Стефанович своими шайбами перевели матч в овертайм.

В игре до первой пропущенной шайбы белорусы выглядели предпочтительнее соперников, и победный выпад Михаила Стефановича выглядел логично.

Таким образом, подопечные Михаила Захарова вышли в финал турнира, который пройдет в субботу 14 декабря.-0-

Хоккеисты сборной Беларуси одолели украинцев на Турнире шести наций, игра продолжалась всего 43 минуты Первый период встречи не изобиловал опасными моментами. Белорусы чуть чаще гостили на половине площадки украинцев, однако открыть счет подопечным Михаила Захарова так и не удалось.