Белорусские хоккеисты в овертайме победили сборную Республики Корея и вышли в финал Турнира шести наций

12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси в матче Турнира шести наций в Будапеште одержала победу в овертайме над командой Республики Корея со счетом 6:5 (1:1, 1:1, 3:3, 1:0) , сообщает корреспондент БЕЛТА.
Начало матча складывалось для подопечных Михаила Захарова достаточно оптимистично. Уже на шестой минуте шайбу в ворота азиатской дружины забросил Александр Когалев. Взятие ворот стало для корейцев сигналом к активизации атак на ворота Игоря Брикуна. Несколько раз страж ворот выручил сборную Беларуси, но на 19-й минуте стартовой части матча после броска Ким Ки Суна был бессилен.
После отдыха команды продолжили играть в атакующий хоккей с обоюдными шансами на успех. В одной из атак на 27-й минуте Ли Йонг Мин вывел корейцев вперед. Ближе к концу второго периода белорусы заиграли гораздо лучше, однако больше одной результативной атаки провести не смогли. Счет в матче сравнял Джефф Платт. Когда белорусы играли в меньшинстве, североамериканский легионер использовал ошибку соперников в средней зоне и с острого угла отправил шайбу под перекладину.
В третьем периоде Син Сан Хун вывел свою команду вперед, на что вновь ответил Джефф Платт. Казалось бы, Ли Йон Мин и Сон Хьон Чол окончательно решили вопрос в пользу южнокорейской дружины, но Евгений Ковыршин и Михаил Стефанович своими шайбами перевели матч в овертайм.
В игре до первой пропущенной шайбы белорусы выглядели предпочтительнее соперников, и победный выпад Михаила Стефановича выглядел логично.
Таким образом, подопечные Михаила Захарова вышли в финал турнира, который пройдет в субботу 14 декабря.-0-