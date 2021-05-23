Белорусские хоккеисты выиграли у шведов в матче групповой стадии ЧМ в Латвии

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские хоккеисты обыграли шведов в матче групповой стадии чемпионата мира в Латвии. Встреча завершилась со счетом 1:0 (0:0, 0:0, 1:0), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Уже на первой минуте встречи белорусы оказались в меньшинстве. Егор Шарангович отправился в бокс для штрафников на четыре минуты за опасную игру высоко поднятой клюшкой. Впрочем, шведы этим преимуществом не воспользовались, хотя моменты для этого были.

Белорусская команда самоотверженно играла в обороне, навязывая соперникам силовую борьбу и отвечая на выпады шведов острыми контратаками. Хорошо играл в воротах Дэнни Тэйлор.

Во второй трети поединка игра еще больше поменялась в лучшую сторону для белорусов. Подопечные Михаила Захарова отодвинули соперников от своих ворот, стали создавать опасные моменты у ворот скандинавов. Обе команды имели хорошие моменты, для того чтобы открыть счет, но нули на табло сохранились до третьего периода.

В самом начале заключительной трети матча Герман Нестеров открыл счет после комбинации, которую начал Станислав Лопачук а продолжил Михаил Стефанович, отдавший классную передачу на автора заброшенной шайбы.

После гола белорусы не стали откатываться к своим воротам и продолжили действовать с позиции силы, вместе с тем, не забывая об обороне. Однако постепенно соперники перевели матч к воротам Дэнни Тэйлора. Шведские атаки становились все опасней, но “Тре Круннур” не хватало точности в их завершающей стадии.

В концовке шведы сняли с игры вратаря, однако счет до финальной сирены не изменился.-0-