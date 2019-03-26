Белорусские юниоры победили футболистов Литвы в товарищеском матче

26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты юниорской сборной Беларуси (U-19) победили сверстников из Литвы в товарищеском матче, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В спарринге, состоявшемся в минском футбольном манеже, белорусы доминировали на протяжении всего игрового времени и забили по мячу в каждом тайме, выиграв со счетом 2:0. Второй матч юниорских сборных Беларуси и Литвы состоится в Минске 27 марта.

Молодежная сборная Беларуси (U-21) сегодня в Вильнюсе проведет товарищескую встречу с литовской "молодежкой". Перед выездом в Литву белорусская команда провела контрольный поединок с гродненским "Неманом", уступив с результатом 0:3.

Юношеская сборная Беларуси (U-17) сегодня завершит выступление в элитном раунде отборочного турнира первенства Европы. В немецком Идар-Оберштайне белорусы встретятся с командой Исландии. Два предыдущих поединка 4-й группы белорусские футболисты со сверстниками из Германии и Словении завершили с одинаковым счетом 1:1. В другом сегодняшнем матче сыграют команды Германии и Словении. Положение перед последним туром: Исландия - 4 очка (разница мячей - 5-4), Германия - 2 (4-4), Беларусь - 2 (2-2), Словения - 1 (2-3). По итогам соревнований в восьми квартетах элитного раунда путевки в финальную стадию получат победители групп, а также 7 команд из занявших вторые места. Финальный турнир юношеского континентального первенства с участием 16 сборных пройдет с 3 по 19 мая на футбольных аренах Ирландии, команда которой освобождена от отборочных матчей.-0-