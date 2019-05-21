Белорусские каратисты завоевали 2 бронзовые медали на турнире в Турции

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские спортсмены завоевали две бронзовые награды на международном турнире по каратэ серии А, который прошел в Стамбуле, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Среди белорусских девушек на третью ступень пьедестала почета поднялась Ирина Шарыхина (весовая категория 55 кг), также на третьей позиции разместилась японка Сиори Накамура. Награда высшей пробы на счету спортсменки из Ирана Тарават Хаксар, серебряная медаль досталась Тзу-Юн Вен из китайского Тайваня.

У мужчин бронзу белорусской команде принес Дэвид Нгуен (67 кг), который разделил третье место со спортсменом из Египта Хешамом Абдаллой Абдельгавадом. На высшую ступень пьедестала поднялся греческий спортсмен Дионисиос Ксенос, в финальном поединке одолевший японца Хирото Шинохара.

Участие в турнире приняли атлеты из 101 страны.

На II Европейских играх в Минске представители каратэ разыграют 12 комплектов наград (по шесть мужчины и женщины).

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