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16 сентября 2019, 19:39

Белорусские "классики" ограничились завоеванием олимпийской лицензии на ЧМ по борьбе в Нур-Султане

Жан Беленюк. Фото eurosport.ru
Жан Беленюк. Фото eurosport.ru

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская сборная по греко-римской борьбе осталась без медалей на чемпионате мира в Нур-Султане. Лучшее достижение белорусов - 5-е место Николая Стадуба (весовая категория 87 кг), в финале за бронзовую медаль с миниальным преимуществом уступившего призеру Олимпиады-2016 Денису Кудле из Германии.

Чемпионом мира в этом весе стал украинец Жан Беленюк, победивший в решающей схватке опытнейшего соперника венгра Томаша Лоринца - 2:1. Еще одна бронзовая медаль досталась Рустаму Ассакалову из Узбекистана, который заставил капитулировать Атабека Азизбекова из Кыргызстана - 6:2.

В категории 97 кг не было равных Мусе Евлоеву из России, который оставил с серебром чемпиона Европейских игр - 2019 обидчика белорусского атлета Александра Грабовика на предварительной стадии турнира Артура Алексаняна из Армении - 5:0. Бронзовые награды на счету Михаила Кажая из Сербии и турка Ильдема Ченка. Белорус Александр Грабовик сегодня утром оступился в первом туре утешительного турнира, проиграв финну Матти Элиасу Куосмайнену.

В весе 67 кг, где выступал представитель Беларуси Сослан Дауров, покинувший ряды претендентов на медали после квалификации, чемпионом мира стал кубинец Исмаэль Борреро, эффектно одолевший в споре за первое место Артема Суркова из России. Бронзу разделили немец Франк Штеблер и серб Мате Немеш.

Завтра состоятся финальные поединки "греко-римлян" в весовых категориях 60 кг, 77 кг, 130 кг. Увы, среди претендентов на медали не будет белорусов. Павел Лях (77 кг) уступил в четвертьфинале армянину Карапету Чаляну со счетом 4:5. После того как обидчик белоруса потерпел поражение от шведа Алекса Бьюрберга-Кесидиса, тот утерял шанс на выступление в утешительном раунде. Для Максима Кажарского роковой стала встреча против корейца Сеюнгак Кима в 1/16 финала (1:6), а Павел Рудаков проиграл в квалификации Беке Канделаки из Азербайджана (0:4).

Вслед за "классиками" в состязания за награды вступят представительницы женской борьбы. Сегодня узнали своих соперниц спортсменки, выступающие в весовых категориях 50 кг, 53 кг, 55 кг и 72 кг, в том числе белоруски. Ксения Станкевич (50 кг) в стартовом поединке поспорит с Мией Лахией Рамос Акино из Гуама. Двукратная чемпионка мира Ванесса Колодинская (53 кг) встретится с Татьяной Ахметовой-Аманжол из Казахстана. В неолимпийских весах 55 кг и 72 кг белоруски не представлены.-0-

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