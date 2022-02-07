Белорусские конькобежки не попали в число призеров Олимпиады на дистанции 1500 м

7 февраля, Пекин /Корр. БЕЛТА/. На льду Национального конькобежного овала в Пекине сегодня разыгран третий комплект олимпийских наград, сообщает корреспондент БЕЛТА.
На дистанции 1500 м у женщин две белорусские конькобежки не смогли войти в призовую тройку. Дебютантка Олимпиады Екатерина Слоева, выступавшая в четвертом забеге, показала результат 1 мин. 58,41 сек. и заняла 16-е место. Лидер белорусской команды Марина Зуева пробежала дистанцию за 1 мин. 59,82 сек., оказавшись на 23-й итоговой позиции среди 30 участниц соревнований. До этого Марина Зуева заняла 16-е место на дистанции 3000 м.
Олимпийской чемпионкой на дистанции 1500 м стала представительница Нидерландов Ирен Вюст с результатом 1 мин. 53,28 сек. Для опытнейшей 35-летней спортсменки это шестое олимпийское золото в карьере. Серебряную медаль выиграла японка Михо Такаги (+0,44 сек.), бронзовую медаль завоевала еще одна спортсменка из Нидерландов Антуанетта де Йонг (+1,54).
Всего конькобежцы разыгрывают в Пекине 14 комплектов олимпийских наград.-0-
Фото НОК Беларуси