Белорусские конькобежцы завоевали 12 медалей на Всероссийских соревнованиях в Коломне

25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские атлеты завоевали 12 наград на открытых Всероссийских соревнованиях по конькобежному спорту на призы Валерия Муратова, которые завершились в Коломне, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Белорусского союза конькобежцев.

В копилке белорусской команды шесть золотых, пять серебряных и одна бронзовая медали. На верхнюю ступень пьедестала почета поднялся белорус Евгений Гагиев, который на дистанции 1000 м показал результат 1 мин. 13,68 сек. Ему также удалось занять первое место в спринтерском многоборье, набрав в сумме 147,795 балла. В забеге на 500 м Евгений Гагиев отметился золотом и установил личный рекорд - 36,64 сек.

На дистанции 1000 м (1 мин. 13,61 сек.) и в сумме многоборья (149,430 очка) золотые награды завоевал другой представитель белорусской команды Евгений Болгов.

У женщин победу на 1000 м одержала белоруска Мария Кротова (1 мин. 20,74 сек.) и установила личный рекорд. На дистанции 500 м и в сумме многоборья у Марии также серебряные награды.

Белоруска Кристина Бурмистрова в группе юниоров В завоевала серебряные награды дважды на дистанции 500 м (41,77 сек. и 41,66 сек.) и по итогам спринтерского многоборья - 171,990 балла. Евгений Терешонок отметился бронзовой медалью в забеге на 1000 м (1 мин. 28,41 сек.).

В турнире приняли участие более 300 конькобежцев из России, Беларуси, Казахстана, Германии и Нидерландов.-0-