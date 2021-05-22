Белорусские легкоатлетки выиграли две медали на международном турнире в Германии

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские легкоатлетки выиграли две медали на международном турнире серии World athletics continental tour в Дессау (Германия), сообщает корреспондент БЕЛТА.

В беге на 100 м с барьерами серебряную награду выиграла Эльвира Герман, показавшая результат 12,94 сек. Опередить белоруску смогла лишь польская спортсменка Пия Скжишовска, которая установила личный рекорд - 12,92 сек. Замкнула тройку призеров австрийская легкоатлетка Беате Шротт - 13,23 сек.

Еще одну награду, бронзовую, выиграла прыгунья в длину Анастасия Мирончик-Иванова, которая в своей лучшей попытке улетела на 6 м 48 см. Золото на счету представительницы Германии Малайки Михамбо - 6 м 68 см. Серебро выиграла ее соотечественница Люси Кенаст - 6 м 51 см.

Из других результатов турнира отметим седьмое место трехкратной чемпионки мира по прыжкам в высоту Марии Ласицкене, которая участвовала в международных состязаниях впервые с 2019 года. В итоге она впервые с 1 августа 2015 года не попала на пьедестал, разделив седьмое место с немкой Кристиной Хонсель, - 1 м 80 см. Победу праздновала украинка Ирина Геращенко - 1 м 92 см. Второе место у ее соотечественницы Ярославы Магучих. Она также покорила высоту 1 м 92 см., однако потратила на это большее количество попыток. Третье место в данном виде программы с итоговым результатом 1 м 87 см заняла Саломе Ланг из Швейцарии.-0-