Белорусские легкоатлеты Анис Ананенко и Елена Матошко дисквалифицированы за допинг

31 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские легкоатлеты Анис Ананенко и Елена Матошко дисквалифицированы за нарушение антидопинговых правил. Такая информация содержится на официальном сайте Международного олимпийского комитета.
Решение принято по итогам перепроверки проб Олимпиады 2012 года в Лондоне.
Бегун на 800 м Анис Ананенко на летних Играх в столице Великобритании занял 43-е место. В его организме обнаружен дегидрохлорметилтестостерон. Ранее бегун был подвергнут наказанию и отлучен от выступлений на четыре года Национальным антидопинговым агентством (НАДА), которое летом 2015 года обнаружило в организме атлета генный допинг GW 1516.
Метательница молота Елена Матошко заняла в Лондоне в 2012 году 25 место, в ее организме обнаружен оксандролон.
Дисциплинарная комиссия МОК постановила дисквалифицировать спортсменов и аннулировать их результаты.-0-
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