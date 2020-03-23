Белорусские легкоатлеты откажутся от апрельских заграничных сборов из-за коронавируса

23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Все зарубежные учебно-тренировочные сборы белорусских легкоатлетов, запланированные на апрель, отменены из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Белорусской федерации легкой атлетики.

"Из-за ситуации с коронавирусом белорусские легкоатлеты в апреле откажутся от поездок на учебно-тренировочные сборы за рубеж, - отметили в пресс-службе БФЛА. - Сейчас около 20 белорусских атлетов находятся на сборах в Кисловодске. В их числе - марафонка Анастасия Иванова, бегуны Ян Слома, Алексей Лазарев, прыгун в высоту Максим Недосеков. Первая группа спортсменов прибудет в Беларусь 26 марта, вторая - 6 апреля. Белорусы по приезде будут отправлены в карантин".

Ранее World Athletics совместно с Министерством спорта и туризма и Белорусской федерацией легкой атлетики приняли решение перенести командный чемпионат мира по спортивной ходьбе, который должен был состояться в Минске 2-3 мая. Также три этапа "Бриллиантовой лиги" были перенесены из-за коронавируса.-0-

Командный ЧМ по спортивной ходьбе в Минске перенесен По информации пресс-службы, это связано с неопределенностью ситуации, вызванной распространением коронавируса COVID-19.