Белорусские легкоатлеты выиграли три медали на международном турнире в Чехии

8 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Три медали выиграли белорусские атлеты на международном турнире, посвященном памяти Йозефа Одложила в Праге (Чехия), сообщили БЕЛТА в пресс-службе Белорусской федерации легкой атлетики.

Две медали принесли в копилку белорусской дружины копьеметатели. Золото выиграл Павел Мелешко, который в четвертой попытке отправил снаряд на 85 м 06 см, оформив тем самым олимпийскую лицензию на Игры в Токио. Но на этом белорус не остановился и в лучшей попытке метнул копье на 83 м 53 см.

Второе место в данной дисциплине занял Алексей Котковец. Его результат - 82 м 91 см. Чех Витезслав Веселы выиграл бронзу - 82 м 63 см.

В прыжках с шестом золото выиграла спортсменка из Гродно Ирина Жук, показавшая в лучшей попытке - 4 м 65 см. Украинка Марина Килипко заняла второе место - 4 м 45 см. Бронзу завоевала чешка Амалия Швабикова с аналогичным результатом, но уступая серебряной медалистке по дополнительным показателям.-0-