Белорусские легкоатлеты завоевали три серебряных награды на турнирах во Франции, Эстонии и Германии

8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские легкоатлеты Ирина и Виталий Жук с Анастасией Мирончик-Ивановой завоевали три серебряных награды на турнирах во Франции, Эстонии и Германии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Прыгунья с шестом Ирина Жук выступала во французском Руане на состязаниях Perche Elite Tour Rouen - 2021. Недавно установившая национальный рекорд (4 м 66 см) спортсменка на сей раз показала результат 4 м 62 см, который покорился с первой же попытки. Увы, рубеж в 4 м 70 см уроженка Гродно не взяла. Опередить белоруску смогла лишь британская спортсменка Холли Брэдшоу. Она с третьей попытки взяла 4 м 85 см, возглавив топ-лист результатов сезона. Бронзу разделили канадка Алиша Ньюман и гречанка Элени-Клаудиа Полак. Их итоговый результат аналогичен тому, который показала Ирина Жук, но по количеству попыток белоруска их обошла.

Супруг Ирины Виталий Жук отправился в Эстонию, где в Таллине проходил турнир многоборцев в рамках World Athletics Indoor Tour, и так же, как супруга, выиграл серебро. Он впервые в карьере набрал 6010 очков, став пятым в истории Беларуси многоборцем, которому покорилась гроссмейстерская величина в 6000 пунктов. Выиграл соревнования эстонец Ристо Лиллиметс - 6089 очков. Бронза у немца Тимо Новака - 5086 очков.

Прыгунья в длину Анастасия Мирончик-Иванова отправилась в Германию на PSD Bank Indoor Meeting Dortmund. Там она во второй попытке показала 6 м 56 см. Лучший для белоруски результат в сезоне гарантировал ей серебряную награду. Викторию праздновала шведка Сагния Хадди - 6 м 82 см, после этого успеха ставшая лидером мирового сезона. Замкнула тройку сильнейших киприотка Филиппа Фотопулу - 6 м 52 см.-0-