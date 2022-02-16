Белорусские лыжники не вышли в финал командного спринта на ОИ

16 февраля, Пекин /Корр. БЕЛТА/. Белорусские лыжники Александр Воронов и Егор Шпунтов не сумели выйти в финал олимпийского командного спринта, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом полуфинале дуэт из Беларуси занял шестое место, напрямую в главный забег квалифицировались четыре лучших тандема. У Воронова и Шпунтова оставался шанс отобраться в финал по времени среди проигравших, но второй полуфинал оказался быстрее. До проходного места белорусам не хватило 23 секунды.

Розыгрыш наград в командном спринте у мужчин начнется в 12.45 по минскому времени, женщины выйдут на старт медального забега в 12.10. В обоих финалах выступят по 10 дуэтов.-0-