Белорусские метатели молота выиграли две олимпийские лицензии на турнире в Молдове

2 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Две олимпийские лицензии в метании молота выиграли белорусские легкоатлеты на чемпионате Молдовы по легкой атлетике, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Белорусской федерации легкой атлетики.

У женщин на состязаниях в Кишиневе Анастасия Коломоец переписала личный рекорд, отправив снаряд на отметку 72 м 58 см. Это на 8 см превышает норматив королевы спорта для попадания на главные старты четырехлетия.

У мужчин в стартах молотобойцев Юрию Васильченко, чтобы обеспечить себе олимпийскую лицензию, понадобилась одна попытка - 77 м 65 см. Этого хватило, чтобы на 15 см превзойти олимпийский норматив. На этом белорусский спортсмен не остановился и отправил снаряд на 77 м 81 см. Это гарантировало ему серебро турнира.

Победу одержал молдавский молотобоец Сергей Маргиев - 78 м 21 см. У украинца Сергея Перевозникова бронза - 77 м 60 см.-0-