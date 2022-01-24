Белорусские паралимпийцы завоевали 10 наград на ЧМ по лыжным видам спорта

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24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские паралимпийцы завоевали 10 наград на чемпионате мира по лыжным видам спорта, который завершился в норвежском Лиллехаммере, сообщает корреспондент БЕЛТА. В активе белорусов четыре золота и по три серебра и бронзы в состязаниях по биатлону и лыжным гонкам. Дважды на высшую ступень пьедестала почета поднималась Светлана Сахоненко, у которой также одна серебряная медаль и бронзовая в составе смешанной эстафетной команды вместе с Валентиной Шиц, Аркадием Шикутем и Никитой Ладесовым. Две награды высшей пробы положил в копилку белорусской сборной Юрий Голуб. В его активе также одна бронзовая медаль. Валентина Шиц, кроме эстафетной бронзы, завоевала еще две серебряные медали и одну бронзу в личных гонках мирового первенства. На этом чемпионате планеты Беларусь представляли более 20 спортсменов, а всего в Лиллехаммере выступали около 800 атлетов со всей планеты. Это первый паралимпийский чемпионат мира по снежным видам - лыжным гонкам, горным лыжам, биатлону и сноуборду, который проходил в одной стране. Теперь группа белорусских биатлонистов и лыжников отправилась в шведский Эстерсунд, где состоится заключительный этап Кубка мира перед Паралимпиадой-2022. Зимние Паралимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 13 марта.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!