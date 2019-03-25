Белорусские пауэрлифтеры завоевали 22 награды на домашнем КЕ в Ошмянах

25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские спортсмены завоевали 22 награды на 5-м Кубке Европы по классическому пауэрлифтингу и жиму штанги лежа, который прошел 22-24 марта в Ошмянах, сообщает корреспондент БЕЛТА.

На высшую ступень пьедестала почета в дисциплине "пауэрлифтинг" поднимались белорусы Альберт Станкевич (весовая категория 66 кг), Артем Савельев (74 кг), Евгений Кавцевич (83 кг), Алексей Шейкин (93 кг), Дмитрий Манкевич (105 кг) и Виктория Бардовская (72 кг). Серебряные медали завоевали Николай Хомич (93 кг), Илья Пучик (120 кг), Надежда Церешко (52 кг), Софья Шубцова (57 кг), Ксения Купа (до 84 кг) и Екатерина Жерело (свыше 84 кг). Бронза на счету Александры Бурыкиной (63 кг) и Валерии Жабинской (72 кг).

В жиме штанге лежа золотыми наградами отметились Олег Ермак (93 кг), Александр Демьянов (120 кг), Анна Кричко (47 кг), Наталья Примоченко (57 кг), Ирина Гордовская (63 кг) и Виктория Бардовская (73 кг). Серебром - Софья Шубцова (57 кг), бронзой - Антон Русаков (83 кг).

Участие в турнире приняли около 70 спортсменов из 10 стран.

Пауэрлифтинг - разновидность тяжелой атлетики, состоящая из трех упражнений: приседаний с отягощением на спине, жима штанги лежа и становой тяги штанги.-0-