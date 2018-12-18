Белорусские пловцы на ОИ-2020 в Токио должны показать достойный уровень - главный тренер сборной

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские пловцы на Олимпийских играх 2020 года в Токио должны показать достойный уровень. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказала главный тренер сборной Беларуси по плаванию Наталья Шоломицкая, комментируя итоги чемпионата мира по плаванию на короткой воде в Ханчжоу.

"Прошедший чемпионат мира показал, что белорусские спортсмены могут выходить в финалы на различных дистанциях и сражаться за медали с лучшими пловцами планеты. К тому же к главному старту четырехлетия мы ждем возвращения лидера женской сборной Александры Герасимени, которая уже приступила к тренировкам после рождения дочери", - сказала Наталья Шоломицкая.

Наставник сборной особо отметила выступление Ильи Шимановича, который на дистанциях 50 м и 100 м брассом завоевал серебряные медали, установив два рекорда Беларуси.

На чемпионате мира по плаванию на короткой воде в Ханчжоу белорусская команда расположились на 14-й строке итогового протокола с двумя серебряными наградами. Участие в планетарном форуме приняли более 900 спортсменов из 178 стран.-0-