Белорусский пловец Илья Шиманович завоевал серебро ЧМ в Ханчжоу на дистанции 100 м брассом

12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Илья Шиманович завоевал серебряную награду во второй день чемпионата мира по плаванию на короткой воде в Ханчжоу (Китай), сообщает корреспондент БЕЛТА.
На дистанции 100 м брассом Илья Шиманович показал время 56,10 сек. Сильнее его оказался спортсмен из Южной Африки Камерон ван дер Бург - 56,01 сек. Бронза досталась японскому атлету Ясухиро Косеки - 56,13 сек.
Чемпионат мира по плаванию на короткой воде - в 25-метровом бассейне - проводится раз в два года. В соревнованиях принимают участие более 900 спортсменов из 178 стран. Планетарный форум завершится 16 декабря.-0-
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