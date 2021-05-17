Белорусские пловцы пробились в полуфинальные заплывы ЧЕ в Венгрии

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В будапештском спорткомплексе "Дунай-Арена" стартовал чемпионат Европы по плаванию. Белорусские спортсмены пробились в полуфиналы состязаний, сообщает корреспондент БЕЛТА.

По итогам квалификационных заплывов Илья Шиманович на дистанции 100 м брассом показал второй результат дня - 58,46 сек., уступив лишь британцу Адаму Пити, время которого 58,26 сек.

Анастасия Шкурдай также пробилась в полуфинал на 100 м баттерфляем - 58,26 сек. Это пятое время дня. Кроме того, Анастасия Кулешова с показателем 59,59 сек. стала первой запасной на полуфинал. Лучшее время дня на данной стадии турнира у шведской спортсменки Луизы Ханссон - 57,06 сек.

Получили право выступить в полуфиналах Никита Цмыг и Виктор Стаселович на дистанции 50 м на спине. Никита Цмыг замкнул десятку сильнейших - 25,09 сек., а его товарищ по сборной на 15-й позиции в промежуточном протоколе - 25,28 сек. Григорий Пекарский закончил данный вид программы с 30-м результатом - 25,69 сек. Лучшим же был россиянин Климент Колесников - 24,23 сек.

Не смогла отобраться в полуфинал на дистанции 50 м вольным стилем Анастасия Коряковская, показавшая в квалификации 24-е время (25,20 сек). Промежуточную позицию лидера занимает Раноми Кромовиджожо из Нидерландов - 24,24 сек.-0-