Белорусские пловцы пропустят этап КМ в Будапеште

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские пловцы пропустят четвертый этап Кубка мира по плаванию, который пройдет 4-6 октября в Будапеште. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила главный тренер сборной Беларуси по плаванию Наталья Шоломицкая.

"Белорусы не будут выступать на этих соревнованиях. Ближайшими состязаниями для наших пловцов станет этап Кубка мира, который пройдет 11-13 октября в Берлине, далее мы примем участие в ноябре на аналогичных стартах в Казани и Дохе. Также в планах выступление в декабре на чемпионате Европы по плаванию на короткой воде", - сказала Наталья Шоломицкая.

Она отметила, что спортсмены после чемпионата мира ушли в отпуск. К своим тренировочным программам атлеты приступили только в сентябре и сейчас набирают форму, поэтому турнир в Будапеште не входит в планы пловцов.

На предыдущем этапе Кубка мира, который прошел 15-17 августа в Сингапуре, белорус Евгений Цуркин завоевал бронзовую медаль на дистанции 50 м баттерфляем.-0-