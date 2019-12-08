Белорусские пловцы завоевали бронзу в комбинированной эстафете на ЧЕ в Глазго

8 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская мужская команда заняла третье место в комбинированной эстафете 4х50 м на чемпионате Европы по плаванию на короткой воде (длина бассейна 25 м), который завершился в Глазго (Великобритания), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Белорусская команда в составе Виктора Стаселовича, Ильи Шимановича, Евгения Цуркина и Артема Мачекина показала третье время в финальном заплыве - 1 мин. 32,29 сек. На высшей ступени пьедестала почета поднялись российские спортсмены (1 мин. 30,63 сек.). Серебро на счету венгерских пловцов (1 мин. 32,10 сек.).

Ранее белорус Илья Шиманович завоевал серебряную медаль на дистанции 100 м брассом. Награду высшей пробы на свой счет записала брестчанка Анастасия Шкурдай на 100 м баттерфляем.

Чемпионат Европы на короткой воде стал отборочным к мировому форуму - 2020.

Великобритания во второй раз приняла континентальный форум по плаванию на короткой воде, в первый раз он прошел в 1998 году в городе Шеффилде.-0-