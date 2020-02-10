Белорусские пловцы завоевали семь медалей на турнире в Ницце

10 февраля, Минск /Александр Жибуль - БЕЛТА/. Белорусские спортсмены завоевали семь наград (2 золотые, 3 серебряные и 2 бронзовые) на первом этапе турнира FFN Golden Tour Camille Muffat по плаванию, который прошел во французской Ницце, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Белорусской федерации плавания.

На высшую ступень пьедестала почета поднимались белорусы Евгений Цуркин, преодолевший дистанцию 50 м баттерфляем за 23,74 сек., и Алина Змушко на 50 м брассом (31,44 сек.).

Серебряные награды на счету Анастасии Шкурдай (100 м баттерфляем), Евгения Цуркина (100 м баттерфляем) и Алины Змушко (100 м брассом).

На третьей позиции итогового протокола разместились Григорий Пекарский (50 м баттерфляем) и Виктор Стаселович (50 м на спине).

Участие в турнире приняли свыше 500 атлетов.

Состязания прошли в 50-метровом бассейне. Следующий этап соревнований FFN Golden Tour Camille Muffat 2020 пройдет в Марселе 22-24 марта.-0-