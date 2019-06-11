Белорусские пловцы завоевали семь наград на турнире в Монте-Карло

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские пловцы завоевали семь наград на первом этапе серии турниров "Маре Нострум" в Монте-Карло (Монако), сообщили БЕЛТА в пресс-службе Белорусской федерации плавания.

Наибольшего успеха добилась Анастасия Шкурдай, одержав победы на дистанциях 50 м (26,06 сек.) и 100 м (57,78 сек.) баттерфляем. Илья Шиманович занял первое место на дистанции 100 м брассом - 59,43 сек. и выиграл серебряную медаль в решающем заплыве на 50 м брассом - 27,00 сек.

Евгений Цуркин разместился на третьей строке итогового протокола по итогам заплыва на 100 м баттерфляем - 52,65 сек. Алине Змушко удалось дважды завоевать бронзовые награды на дистанциях 50 м (31,12 сек.) и 100 м (1.08,08 сек.) брассом.

Как отметили в Белорусской федерации плавания, для пловцов участие в турнире в Монте-Карло стал контрольным перед чемпионатом мира, который с 12 по 28 июля примет Кванджу (Республика Корея).-0-

Фото Белорусской федерации плавания