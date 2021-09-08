Белорусские самбисты сохраняют ведущие позиции - Рыбак

8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские самбисты сохраняют ведущие позиции, отметил в беседе с журналистами, подводя итоги Международного турнира категории А по самбо на призы Президента Беларуси, главный тренер национальной сборной Юрий Рыбак, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Мы находимся на ведущих ролях в самбо, сохраняем свои позиции и отстаиваем их, а куда нам деваться? Белорусские спортсмены показали хорошую борьбу на данных соревнованиях. Правда, некоторые из них не продемонстрировали все, на что способны. Не каждый спортсмен может выходить на пик формы ко всем стартам, в которых участвует. Главное, чтобы они показали себя во всеоружии на главном турнире сезона - чемпионате мира", - отметил он.

Белорусские спортсмены выиграли на завершившемся в Минске турнире по самбо на призы Президента 25 наград, в том числе семь золотых. Победу в спортивном разделе праздновали Анфиса Капаева (весовая категория 50 кг), Татьяна Мацко (59 кг), Владислав Бурдь (58 кг), Карина Шут (80 кг), Дмитрий Хохлов (свыше 99 кг). В боевом самбо титула чемпиона удостоились Евгений Михно (64 кг) и Сергей Копылов (71 кг). Кроме того, специальный приз вручили Татьяне Мацко.

В юбилейном, 25-м турнире на призы главы государства участвовали более 100 спортсменов из 11 стран. Помимо хозяев состязаний - белорусской дружины - на коврах одного из лучших спортсооружений страны за награды спорили гости из Армении, Греции, Грузии, Казахстана, Молдовы, России, Румынии, Таджикистана, Узбекистана и Японии.

Организовали соревнования Министерство спорта и туризма, Президентский спортивный клуб, Минский городской исполнительный комитет, Национальный олимпийский комитет, Белорусское физкультурно-спортивное общество "Динамо", Белорусская федерация самбо. Генеральный информационный партнер - Белтелерадиокомпания.-0-