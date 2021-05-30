Белорусские самбисты выиграли 11 наград на ЧЕ в Лимасоле

30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские спортсмены выиграли 11 наград различного достоинства на чемпионате Европы по самбо в Лимасоле (Кипр), сообщает корреспондент БЕЛТА.

В разделе спортивного самбо у женщин наибольшего успеха добилась Мария Кондратьева, выигравшая золото в весовой категории свыше 80 кг. Серебряные награды на счету у Алены Купавы (54 кг) и Яны Беганской (59 кг). Обладательницами бронзы стали Анфиса Копаева (50 кг), Даниэла Ждан (65 кг) и Карина Шут (80 кг).

Благодаря этим результатам женская сборная Беларуси заняла третье место в общекомандном зачете, пропустив вперед лишь дружины России и Украины.

У мужчин в спортивном самбо золото на счету у Павла Гладких (64 кг). Серебро завоевал Тимофей Емельянов (88 кг) и бронзу записал на свой счет Владислав Бурдь (58 кг).

Мужская команда также стала третьей в медальном зачете. Опередить белорусов смогли лишь сборные России и Грузии.

Не остались без наград белорусские мастера самообороны без оружия и в боевом разделе популярного единоборства. Отличились выигравший серебро Евгений Алексиевич (88 кг) и Василий Остапец (64 кг), на счету которого бронза.-0-