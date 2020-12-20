20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские самбисты выиграли семь медалей на этапе Кубка мира "Мемориал Харлампиева - 2020", который завершился в Москве, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В спортивном разделе среди женщин белоруски заняли 3-е место в общекомандном зачете, пропустив вперед дружины России и Румынии. На их счету - серебряные награды Анастасии Скворцовой (68 кг) и Карины Шут (80 кг), а также бронза Анфисы Копаевой (48 кг) и Анастасии Грищенко (свыше 80 кг). В аналогичном разделе у мужчин серебро выиграл Максим Лиховец, а бронзовая медаль на счету Тимофея Емельянова (90 кг).

В стартах по боевому самбо бронзовую награду выиграл Владислав Михейчик (62 кг).

Кубок мира по самбо "Мемориал Харлампиева - 2020" собрал в Москве представителей 15 стран. Из-за пандемии COVID-19 соревнования прошли без зрителей. Для болельщиков была организована онлайн-трансляция.-0-