Белорусские самбисты заняли третье место в командном зачете ЧМ в Узбекистане

14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские самбисты заняли третье место в командном зачете чемпионата мира, который завершился в Узбекистане. На их счету восемь наград различного достоинства, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В заключительный день соревнований, четырехкратной чемпионкой мира стала Светлана Тимошенко, выступающая в весовой категории 80 кг. В финале она одержала уверенную победу над украинской спортсменкой Галиной Ковальской. Ключом к успеху стал болевой прием.
Это было третье золото белорусской дружины на планетарном форуме-2021. Напомним, ранее победы праздновали Анфиса Копаева (50 кг) и Татьяна Мацко (59 кг).
Бронзой пополнили копилку сборной Беларуси в спортивном разделе Мария Кондратьева (свыше 80 кг) и Владислав Саяпин (71 кг). Кроме того, награду аналогичного достоинства в боевом разделе завоевал Евгений Михно (64 кг).
Ранее в стартах женщин бронзовые медали выиграла Марина Жарская (54 кг), а у мужчин в спортивном самбо на третью ступень пьедестала взошел Павел Гладких (64 кг).
Первое место в медальном зачете выиграли российские самбисты– 18 наград (8-6-4). Вторая позиция по итогам домашнего планетарного форума осталась за узбекской дружиной – 11 наград (3-5-3).
Соревнования в столице Узбекистана стали первым чемпионатом мира, который Международная федерация самбо (FIAS) проводила после получения полного признания со стороны Международного олимпийского комитета. В состязаниях участвовали представители 50 стран. Призовой фонд форума составил $ 231 тыс. Чемпиону мира с этой суммы полагалось $4 тыс. За серебро - $3 тыс. Бронзовые призеры стали богаче на $2 тыс.-0-