Белорусские самбисты завоевали три награды на турнире в Казахстане

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские спортсмены завоевали три медали (одну золотую, одну серебряную и одну бронзовую) на международном турнире по самбо категории "А" на призы первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Соревнования прошли в Нур-Султане, сообщает корреспондент БЕЛТА.

На высшую ступень пьедестала почета поднялась белоруска Карина Шут (весовая категория 80 кг).

Ее товарищ по команде Владислав Саяпин (74 кг) в финальном поединке уступил казаху Арнуру Куатаю и стал серебряным призером соревнований. Саяпин отметил, что причиной поражения в финальной схватке стало невыполнение тренерской установки. "В финале тренер мне много подсказывал, мы немножко не поняли друг друга, он не получил того, чего хотел. Можно сказать, я не выполнил установку. Первое место было бы идеальным результатом, но и серебряную медаль можно считать успехом", - сказал он.

Белорус Дмитрий Смолин (74 кг) завоевал бронзовую награду.

В состязаниях приняли участие около 220 спортсменов из 13 стран мира.-0-