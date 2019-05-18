Белорусские самбисты завоевали три награды в первый день ЧЕ в Испании

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские спортсмены завоевали три медали в первый день чемпионата Европы по самбо, который проходит в Хихоне (Испания), сообщает корреспондент БЕЛТА.

На вторую ступень пьедестала почета поднялась белоруска Екатерина Прокопенко (весовая категория 60 кг). В финальном поединке она уступила российской спортсменке Яне Шевченко. Бронзовые медали достались француженке Авроре Кабанне и украинке Анастасии Шевченко.

Еще одна белорусская самбистка Карина Шут (72 кг) поднялась на третью ступень пьедестала вместе со спортсменкой из Молдовы Викторией Бологан. Золотую награду завоевала украинка Наталья Смаль, серебряную - россиянка Галина Амбарцумян.

У белорусских мужчин бронзовую медаль в копилку своей сборной принес Владислав Саяпин (68 кг), также на третью ступень пьедестала поднялся армянин Рафик Манукян. Награда высшей пробы на счету грузинского атлета Миндия Лулуашвили. Серебро досталось россиянину Михаилу Воробьеву.

В Хихоне за 27 комплектов медалей борются более 300 спортсменов из 29 стран. Завершатся состязания 19 мая.

На предыдущем чемпионате Европы в Афинах белорусские самбисты завоевали 2 золотые, 2 серебряные и 6 бронзовых наград.

Во время II Европейских игр в Минске 144 самбиста разыграют 18 комплектов медалей. Соревнования пройдут 22-23 июня во Дворце спорта.-0-