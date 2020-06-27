Белорусские шашисты сыграют с командой Сенегала во втором туре Кубка наций

27 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские спортсмены сыграют сегодня во втором туре онлайн-турнира Кубка наций против команды Сенегала, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Белорусской федерации шашек.

Соревнования проходят по 100-клеточным шашкам под эгидой Всемирной федерации шашек (FMJD).

В мужском турнире 29 сборных по швейцарской системе в семи турах определяют 14 участников плей-офф. В первом туре белорусы одержали верх над сборной Эстонии со счетом 7:1. Во втором туре белорусская команда, представленная Евгением Ватутиным, Михаилом Семенюком, Андреем и Владиславом Валюками, Алексеем Куницей, Сергеем Носевичем, Владиславом Сплендером и Степаном Дорошенко, сыграет против Сенегала.

В женских состязаниях принимают участие 11 команд. Они играют по круговой системе, шесть лучших выйдут в плей-офф. В первом туре белорусская команда в составе Дарьи Федорович, Яны Якубович, Виктории Николаевой и Полины Петрусевой обыграла сборную Нидерландов со счетом 6:2. Женской команде предстоит провести матч против украинок 28 июня.

Недавно проводились матчевые встречи, которые стали этапом подготовки к Кубку наций. Белорусские шашисты уступили команде Нидерландов с общим счетом 21:27 и одержали победу над сборной Украины - 25:23.-0-