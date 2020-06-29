Белорусские шашисты во втором туре онлайн-турнира Кубка наций обыграли команду Сенегала

29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские шашисты обыграли во втором туре онлайн-турнира Кубка наций команду Сенегала, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Белорусской федерации шашек.
Соревнования проходят по 100-клеточным шашкам под эгидой Всемирной федерации шашек (FMJD).
В мужском турнире 29 сборных по швейцарской системе в семи турах определяют 14 участников плей-офф. В первом туре белорусы одержали верх над сборной Эстонии со счетом 7:1. Во втором туре белорусская команда обыграла сборную Сенегала (6:2), но в следующем раунде белорусы проиграли Кот-д'Ивуару - 3:5.
В женских состязаниях принимают участие 11 команд. Они играют по круговой системе, шесть лучших выйдут в плей-офф. В первом туре белорусская команда обыграла сборную Нидерландов со счетом 6:2. Женская сборная Беларуси пропустила второй тур из-за нечетного количества участников и в третьем раунде сыграла вничью с командой из Украины - 4:4.
Недавно проводились матчевые встречи, которые стали этапом подготовки к Кубку наций. Белорусские шашисты уступили команде Нидерландов с общим счетом 21:27 и одержали победу над сборной Украины - 25:23.-0-